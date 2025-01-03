Ефектна Дженніфер Лопес блиснула фігурою у бікіні

Як і багато інших зірок, співачка відпочиває зараз на популярному гірськолижному курорті.

55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – зараз перебуває в Аспені, де відпочиває на новорічних канікулах із донькою, сестрою та племінницею. Вона вже не раз потрапляла там в об'єктиви папараці, які полюють на знімки знаменитостей.

У своєму Instagram вона вирішила порадувати фоловерів пікантними фото. Джен позувала в чорному бікіні зі вставками з каміння, яке доповнила ковбойським капелюхом та хутряними чоботями-унтами.

https://www.instagram.com/jlo/

Лопес має вражаючий вигляд.

https://www.instagram.com/jlo/

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес сфотографували на прогулянці в Аспені. Вона потрапила до об'єктивів папараці, коли вирушила за покупками. Цікаво, що співачка так само доповнила свій лук капелюхом із пером.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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