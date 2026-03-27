- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 2 хв
Ефектна Енн Гетевей у шкіряному корсеті та з червоною помадою знялася для глянцю
Зірка з’явилася в новій фотосесії для відомого журналу.
43-річна американська акторка Енн Гетевей стала головною зіркою нового випуску американської редакції журналу Harper’s Bazaar. На обкладинці глянцю вона з’явилася у зухвалому образі: у шкіряній куртці Saint Laurent, з розпущеним волоссям і червоною помадою на губах.
В інтерв’ю журналу акторка торкнулася важливих тем — амбіцій, ставлення до віку, невдач на публіці та постійного пошуку власного шляху в професії та житті. Вона зізналася, що за зовнішнім успіхом стоїть величезна робота над собою і готовність приймати складні моменти.
Так, під час зніманнь «Диявол носить Prada 2» в одній зі сцен Гетевей впала зі сходинок після того, як зламалися підбори. «Я розуміла, що падаю, розуміла, що мене фотографують, і також розуміла, що в багатьох членів знімальної групи серце завмерло в грудях, тож мені треба було швидко піднятися, щоб переконатися, що зі мною все гаразд», — згадує акторка.
Говорячи про свою кар’єру, Енн зазначила, що з юності розуміла: успіх не приходить сам по собі, навіть якщо в тебе є певні стартові можливості. «Гадаю, я з юних років розуміла, що, хоч мені багато в чому дуже пощастило і я виросла у певних привілеях, мені не дістанеться якесь чудове життя просто так. Тому я ніколи не хочу зупинятися на досягнутому й відчувати, що могла б працювати старанніше. Якщо я знаю, що старанно працюю, я можу жити так, як живу», — сказала Енн.
Також акторка торкнулася теми віку, зізнавшись, що її погляди на життя з часом дуже змінилися. «Мені здається, що дуже часто в розмовах про старіння передбачають, що перший етап життя — найщасливіший і найнасиченіший, і я не обов’язково так вважаю. Я не очікувала, що в 40 років зможу вийти на новий рівень», — зізналася Гетевей.
Раніше, нагадаємо, Енн Гетевей у вишуканій червоній сукні з тафти зачарувала вечірнім образом від відомого бренду.