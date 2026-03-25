Ефектна Гайді Клум позувала в сукні зі сміттєвих пакетів

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

Реклама

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — стала головною зіркою нового випуску журналу Hunger. На обкладинці вона з’явилася в екстравагантному образі — чорній сукні з поліетилену. Її волосся було розпущене, а на обличчі — макіяж з акцентом на очі.

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

«Гайді Клум має гарний вигляд у чому завгодно, навіть у сміттєвому мішку», — йдеться у підписі до фото в Instagram журналу. Супермодель приміряла й інше «сміттєве» вбрання, автором якого став український бренд Lever Couture: незважаючи на нестандартні матеріали, воно виглядало ефектно і навіть футуристично.

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

«Засновниця Lever Couture, Леся Верлінгьєрі, та її студія створили вісім кутюрних образів, використовуючи тільки відходи зі свого ательє; нагадування про те, що краса і гламур можуть народжуватися в найнесподіваніших місцях», — пише Hunger.

Реклама

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

Гайді Клум, фото: instagram.com/hungermagazine, instagram.com/lever_couture

