Ефектна Гейлі Бібер позувала в мереживній білизні та панчохах

Гейлі Бібер

29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера — Гейлі Бібер - стала зіркою промокампанії нової колекції спідньої білизни та одягу для дому Victoria’s Secret, приуроченої до найромантичнішого свята — Дня святого Валентина.

Дівчина приміряла ніжний мереживний комплект з квітковими аплікаціями, який доповнила панчохами в тон. Її волосся було розпущене й укладене в легкі локони, а на обличчі візажисти зробили їй природний макіяж.

Гейлі показала і кілька знімків з бекстейджу — вона позувала в червоному напівпрозорому комплекті і червоному кардигані.

Також Бібер приміряла шовкову піжаму з мінішортами, рожевий боді та ефектний чорний комплект з вишитими квітами.

Раніше, нагадаємо, свою колекцію спідньої білизни до Дня святого Валентина представив бренд Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна. Вона сама і знялася в промокампанії.