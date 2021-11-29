Ефектна і в піжамі: Гайді Клум показала домашній леопардовий лук

48-річна модель Гайді Клум дуже активний користувач Instagram.

Особисте життя манекенниці завдяки знімкам, якими вона ділиться в блогу, як на долоні. До речі, багато фотографій, на яких Гайді позує топлес робить її чоловік Том Каулітц.

Але нове фото – не про оголене тіло моделі. На знімку Гайді Клум дуже одягнена, на ній піжама в леопардовий принт і позує зірка на тлі білої стіни, на якій висять картини.

Підпис до знімку говорить: "Піжами ВЕСЬ ДЕНЬ ❤️".

Буває й у Гайді такий настрій, коли не хочеться вилазити з-під ковдри чи виходити з дому.

До речі, в житті та на світські заходи, Гайді теж любить носити леопардове вбрання.

Гайді Клум / Getty Images

Гайді Клум / Getty Images

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