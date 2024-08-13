Ефектна Ізабель Гулар влаштувала фотосесію в басейні та засвітила пружні сідниці

Модель любить у зніманнях робити акцент на своїй спортивній фігурі.
39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – зараз перебуває у своїй рідній Бразилії, але й там без діла не сидить. Дівчина сходила до басейну Сан-Паулу і влаштувала там фотосесію.
Бразильянка позувала чорному суцільному купальнику, який ефектно підкреслив її підкачану спортивну фігуру. Свій образ Ізабель доповнила чорними сонцезахисними окулярами та в'єтнамками Maison Margiela.
Автором фотографій став Lucas Mennezes – він часто співпрацює з моделлю та робить їй чудові кадри.
Нагадаємо, раніше красива Ізабель Гулар у крихітному бікіні поплавала в Егейському морі. Вона в компанії свого бойфренда – 33-річного німецького футболіста Кевіна Траппа – відпочивала у Греції, звідки показувала барвисті фото.
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