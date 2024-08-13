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Ефектна Ізабель Гулар влаштувала фотосесію в басейні та засвітила пружні сідниці

Ефектна Ізабель Гулар влаштувала фотосесію в басейні та засвітила пружні сідниці

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Модель любить у зніманнях робити акцент на своїй спортивній фігурі.

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – зараз перебуває у своїй рідній Бразилії, але й там без діла не сидить. Дівчина сходила до басейну Сан-Паулу і влаштувала там фотосесію.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Бразильянка позувала чорному суцільному купальнику, який ефектно підкреслив її підкачану спортивну фігуру. Свій образ Ізабель доповнила чорними сонцезахисними окулярами та в'єтнамками Maison Margiela.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар
© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар
© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Автором фотографій став Lucas Mennezes – він часто співпрацює з моделлю та робить їй чудові кадри.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Нагадаємо, раніше красива Ізабель Гулар у крихітному бікіні поплавала в Егейському морі. Вона в компанії свого бойфренда – 33-річного німецького футболіста Кевіна Траппа – відпочивала у Греції, звідки показувала барвисті фото.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

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