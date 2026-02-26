Ефектна Кендалл Дженнер позувала в мінішортах і бомбері на голе тіло

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Реклама

30-річна модель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер стала головною зіркою нового випуску французької редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона з’явилася в червоному боді з глибоким візерунковим декольте і в червоних колготках. Її волосся було покладено з «мокрим» ефектом, а брови — знебарвлені. Судячи з усього, намічається новий б’юті-тренд, адже нещодавно зі знебарвленими бровами знялася в стильній фотосесії акторка Галь Гадот.

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Стилісти підібрали для Кендалл цікаві образи. На одному з фото вона позувала в джинсових мінішортах і шкіряному молочному бомбері, одягненому на голе тіло. На її голові була перука з коротким чубчиком.

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

В інтерв’ю журналу модель розповіла про свою кар’єру, бізнес і близьких людей.

Реклама

«У старшій школі я відвідувала уроки фотографії, і саме під час порівняння камер я почала просити своїх друзів позувати мені. Потім одне призвело до іншого, і одного разу я опинилася по інший бік об’єктива», — розповіла Кендалл про свої перші непрофесійні фотосесії.

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

«Моя мати завжди була дуже модною, завжди дуже добре одягненою, і я дивилася на неї широко розкритими, захопленими очима, але мене ніколи не примушували її наслідувати. В юності на мене більше вплинув батько, який був пристрасним шанувальником спорту», — поділилася модель.

«Найбільше мене захоплює їхній (коней — Прим. Ред.) емоційний інтелект. Це стосунки, які потребують часу й терпіння. І найпрекрасніше — це зв’язок, що розвивається з цією значною твариною. Мені хочеться присвятити більше часу своїм коням, але я намагаюся викроїти для них час. Я люблю прокидатися зранку й одразу йти до них! …Нині в мене шестеро коней», — розповіла Дженнер про свою любов до коней і кінного спорту.

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/voguefrance

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер у Vogue France, фото: instagram.com/kendalljenner

«Я хочу завести дітей, але не одразу. Я хочу переконатися, що зможу приділяти їм багато часу, а зараз я ще занадто зайнята», — відповіла модель на запитання, чи думає вона про своїх майбутніх дітей.

Реклама

«Я б, напевно, вибрала Керолін Бессетт-Кеннеді та Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого. У них, напевно, стільки історій, які варто розповісти! На світлинах, які я бачила, вони мають вигляд дуже закоханих. Я доволі романтична натура, тож гадаю, що вечеря з ними була би чудовою», — відповіла Дженнер на запитання, кого зі знаменитостей вона б запросила на вечерю.

Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер позувала повністю оголеною.