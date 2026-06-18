Ефектна Кендіс Свейнпоул позувала в бікіні під пальмою

Кендіс Свейнпоул

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37-річна південноафриканська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Кендіс Свейнпоул вже давно успішно розвиває себе не лише в модельному бізнесі, а й у ролі підприємниці. Кілька років тому вона заснувала власний бренд купальників та пляжного одягу Tropic Of C, який швидко завоював визнання завдяки лаконічному дизайну та екологічному підходу до виробництва.

Свейнпоул особисто бере участь у розвитку бренду, приділяючи увагу як створенню нових колекцій, так і загальній філософії марки. При цьому вона незмінно залишається обличчям Tropic Of C, регулярно знімаючись у рекламних кампаніях та першою демонструючи новинки своїм шанувальникам.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

На нових промознімках модель позувала на пляжі під пальмами. На ній були різні купальники-бікіні, які ефектно підкреслювали її струнку фігуру.

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Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Зазначимо, що Кендіс Свейнпоул потрапила у світ моди абсолютно випадково. Коли майбутній зірці подіумів було всього 15 років, її помітив скаут під час прогулянки по блошиному ринку. Вже через рік дівчина почала отримувати пропозиції про роботу від європейських агентств, хоча до цього вона росла на фермі в невеликому південноафриканському селі Муї-Рівер.

Нагадаємо, що раніше Кендіс Свейнпоул у купальнику продемонструвала ідеальну фігуру на яхті.

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