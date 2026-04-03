Ефектна красуня з прозорими деталями на сукні: Зендею помітили дорогою на вечірку

Зендая потрапила під приціл папараці, коли йшла на вечірку після прем’єри фільму «Любить не любить», яка відбулася у вишуканому готелі в Нью-Йорку. Вона одягла синю оригінальну сукню від бренду Di Petsa з колекції осінь-зима 2026 року.
Вбрання привертало увагу, адже верхня його частина була прозорою і мала дизайн у вигляді атласних шнурів, які прикрашали груди та бедра. Таке ж оздоблення повторювалося на асиметричній спідниці. Зендея доповнила цей вечірній лук туфлями-човниками лаконічного дизайну, але залишилась у тих же прикрасах Tiffany & Co. і з макіяжем, з якими була на прем’єрі.