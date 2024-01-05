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Ефектна красуня: донька Чарлі Шина у червоному купальнику похизувалася ідеальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Ефектна красуня: донька Чарлі Шина у червоному купальнику похизувалася ідеальними сідницями

Самі Шин/Instagram

Зірка OnlyFans влаштувала собі фотосет під час відпочинку на Багамських островах.

19-річна донька Чарлі Шина і Деніз Річардс – 19-річна Самі Шин – потішила фоловерів в Instagram знімками з пікантної фотосесії на пляжі на Багамах.

Самі Шин/Instagram / ©
Самі Шин/Instagram

Дівчина спокусливо позувала, лежачи на піску. Самі постала перед об'єктивом фотокамери у суцільному червоному купальнику, який чудово підкреслив її підтягнуту фігуру, пишне декольте і стрункі ноги.

Самі Шин/Instagram / ©
Самі Шин/Instagram

Вона розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Самі Шин/Instagram / ©
Самі Шин/Instagram

А потім Шин продемонструвала свої пружні і сексуальні сідниці.

Самі Шин/Instagram / ©
Самі Шин/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Самі Шин позувала на яхті у стильному біло-синьому бікіні з принтом.

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Дата публікації
Перегляди
132
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