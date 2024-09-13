Ефектна красуня: канадська співачка у "голій" мінісукні продемонструвала гарні сідниці на церемонії

21-річна артистка Тейт Макрей у відвертому вбранні прийшла на музичну подію.

Серед гостей на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку нашу увагу привернула канадська співачка Тейт Макрей. Дівчина мала ефектний і спокусливий вигляд.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Тейт була одягнена у "голу" чорну мінісукню з вирізом на спині від бренду Roberto Cavalli, під якою на ній була чорна білизна від Fleur du Mal.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Макрей продемонструвала струнку фігуру, довгі ноги і гарні сексуальні сідниці.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками Maison Ernest на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, довгий перламутровий манікюр і завершила лук прикрасами від Jacob & Co.

Нагадаємо, на церемонії також побувала Тейлор Свіфт, яка з'явилася у вбранні від Модного дому Christian Dior.

Читайте також: