Ефектна красуня: "Міс Всесвіт Іспанія 2014" сітчастою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Іспанська модель, "Міс Всесвіт Іспанія 2014" і колишня дівчина Кріштіану Роналду – 29-річна Дезіре Кордеро – відвідала прелюдію до 23-ї церемонії нагородження премії Latin Grammy (запланована на 17 листопада). Захід відбувся у Мадриді, на арені для кориди Las Ventas.

На червоній доріжці вона постала в ефектному образі. На дівчині була бежево-шоколадна сітчаста мінісукня із золотистими стразами, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру і стрункі ноги.

Дезіре Кордеро / Фото: Getty Images

Вбрання Дезіре доповнила чорними лакованими туфлями на високих підборах і сумкою з такого самого матеріалу, як її сукня. Кордеро розпустила волосся і макіяж із акцентом на довгих віях. Зверху на носі у неї був пірсинг. Золоті сережки-пусети завершили аутфіт моделі.

Нагадаємо, Кордеро закрутила роман із Кріштіану Роналду у 2016-му році і тривав він лише кілька місяців.

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