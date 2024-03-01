Ефектна красуня: розглядаємо стильні образи акторки Сідні Свіні у Нью-Йорку

26-річна голлівудська акторка Сідні Свіні протягом останніх кількох днів регулярно потрапляла під приціл фотографів у Нью-Йорку.

Дівчина щоразу носила нові вбрання, тому пропонуємо поглянути на найцікавіші та найефектніші з них.

Перший образ Сідні — гламурна напівпрозора фіолетова сукня від Tom Ford, яку акторка носила з корсетом від Alaia, білими чоботями з відкритими пальцями та білою сумкою на довгому ремінці. На очах вона мала окуляри від Prada.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Другий образ Сідні – джинсовий костюм від Givenchy, який вона поєднала з чорними мюлями від Mach & Mach та окулярами теж від Givenchy.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Третій образ Сідні був цілком у світлих тонах. Акторка поєднала вільні широкі штани, топ та довге пальто білого кольору. Вона також одягла світлі туфлі, а завершували цей лук сумка від Hermes та окуляри Miu Miu.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Четвертий образ акторки — довга тепла сукня від Staud, яку вона носила у поєднанні з коричневою пелериною та білими чоботями. У руці дівчина тримала сумку від Miu Miu, а на очах окуляри в роговій оправі.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

І п'ятий лук — зухвалий чорний комбінезон, який Сідні стилізувала з туфлями та окулярами від Alexander McQueen, а також сумкою із заклепками.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

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