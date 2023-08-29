Ефектна красуня: Сальма Гаєк у купальнику з відвертим декольте похизувалася сексуальним бюстом

56-річна акторка продемонструвала сексуальні пляжні образи.
Сальма Гаєк поділилася з фоловерами в Instagram новими світлинами з відпочинку.
На першому фото акторка позувала на стільці у чорному суцільному купальнику з відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний сексуальний бюст.
Свій лук вона доповнила білим капелюхом із чорною стрічкою та сонцезахисними окулярами. Взута Сальма була у чорні лаковані мюлі на високій платформі і підборах. Ефектний вийшов образ.
На іншому знімку Гаєк з'явилася у блакитному суцільному купальнику із зображенням логотипа бренду Gucci. Зірка виходила з води, тому вся була мокра.
Акторка перебуває у чудовій фізичній формі і може одягнути будь-який купальник, у якому буле мати розкішний вигляд.
Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк постала на фото у бікіні і парео м'ятно-фіолетового кольору.
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