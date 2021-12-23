Ефектна красуня: Тіна Кароль картатим міні підкреслила стрункі ноги

Артистка приміряла вбрання від українського бренду.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото свого нового ефектного аутфіту.
Артистка приміряла картату сукню-пальто довжини міні від українського бренду Marianna Senchina з голими плечима. Вбрання ідеально підкреслило стрункі ноги Тіни.
Сукню зірка поєднала з бежевими чоботями на підборах. Лук співачка доповнила гарним укладанням з локонами та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді.
Раніше Кароль продемонструвала гарний образ у вінтажній вишневій сукні від Tom Ford For Gucci з колекції 2003 року, яка складалася з корсета та довгої спідниці. Вбрання мало привабливе пікантне декольте. Вартість такого вбрання становить 8500 доларів.
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