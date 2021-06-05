Ефектна красуня: Вінні Гарлоу заскочили на прогулянці в Каліфорнії

Модель знову стала мішенню фотографів.

Модель Вінні Гарлоу, яка прославилася завдяки телевізійному проєкту "Топмодель по-американськи", потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Дівчина вийшла прогулятися містом.

Мабуть, день в Каліфорнії видався спекотним, адже Вінні вирішила одягти білий кроптоп дуже коротку джинсову спідницю зі спокусливими дірками на стегнах, а також доповнити образ білими черевиками. У руці вона несла невелику сумку з сірим принтом, а на голові у неї була панамка з таким самим малюнком.

На обличчі модель зробила улюблений макіяж з нюдовою помадою і виразними очима. Її шию прикрашав масивний золотий ланцюжок.

Вінні Гарлоу / Getty Images

Раніше мініспідницю вона одягала для вечері з подругами. Тоді красуня поєднала її з чорними чобітьми, сумкою Chanel і смугастим пальтом.

Вінні Гарлоу / Getty Images

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Образи Вінні Гарлоу (13 фото)

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