Ефектна красуня: Єва Лонгорія мінішортами підкреслила стрункі засмаглі ноги

У межах Паризького тижня моди відбувся показ нової колекції Elie Saab, який відвідало багато знаменитих красунь. Серед них була і зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" - Єва Лонгорія.

Акторка продемонструвала ніжний ефектний аутфіт із колекції Resort 2023 Elie Saab. На ній був білий костюм, який складався із жакету та мінішорт.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Шорти ідеально підкреслили стрункі і засмаглі ноги Єви.

Акторка взула туфлі-човники кольору металік і доповнила лук чорним клатчем із короткою торочкою і металевою фурнітурою.

Моніка Беллуччі і Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – діамантовим намистом, а палець – діамантово-рубіновою каблучкою. Лонгорія зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом і вечірній макіяж із шоколадно-бронзовою помадою.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На фешншоу прийшла також Моніка Беллуччі, яка сиділа у першому ряду з Лонгорією. Вони мило поспілкувалися і сфотографувалися разом. Акторка постала там в образі total black, який складався із прозорої блузки з камінням, штанів-палацо і класичного пальта.

Моніка Беллуччі і Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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