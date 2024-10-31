Ефектна красуня: зірка серіалу "Ідеальна пара" вийшла на фотокол у луку від Michael Kors

Для заходу вона обрала сукню з нової колекції, яку нещодавно представили в Нью-Йорку.

У вересні на Netflix вийшов детективний серіал "Ідеальна пара", головні ролі в якому зіграли Ніколь Кідман, Лів Шрайбер, Ів Г'юсон та Дакота Феннінг. Також дуже важлива роль у цьому мінішоу дісталася американській акторці Меган Фейхі.

Цього тижня вона також відвідала захід CFDA Fashion Awards у чорній сукні довжини міді, яка була від бренду Michael Kors. Це було вбрання з колекції прет-а-порте весна-літо 2025 року.

Сукня мала глибоке декольте, бретельку-халтер, плісировану спідницю з розрізом, а також талію прикрашав широкий чорний ремінь із пряжкою. Образ Меган доповнила чорними босоніжками, сумкою з ланцюжком, кількома прикрасами, об'ємною зачіскою та розкішним макіяжем, який дуже личив актрисі.

Меган Фейхі / Фото: Associated Press

До речі, Ніколь Кідман на прем'єрі серіалу "Ідеальна пара" теж позувала у чорній сукні. Це було вбрання від бренду Balenciaga, проте раніше таке ж носило Кім Кардашян.

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