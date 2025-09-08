- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 2 хв
Ефектна, красива і дуже гламурна: образи Сабріни Карпентер на MTV Video Music Award
У неділю в Нью-Йорку відбулася щорічна премія MTV Video Music Award, де зібралися зірки світу шоубізнесу.
Цього року лідеркою за кількістю номінацій стала Леді Гага, на рахунку якої цілих 12 номінацій, за нею слідували Бруно Марс з 11 і Кендрік Ламар з 10.
26-річна попзірка Сабріна Карпентер також здобула кілька нагород, включно з «Найкращою попвиконавицею» та «Найкращим альбомом» за Short N' Sweet. Дівчина на заході продемонструвала кілька образів як на червоній доріжці, так і на сцені. Спочатку білявка вийшла до фотографів у червоній «голій» сукні від Valentino з колекції осінь-зима 2025. Це було вбрання з довгими рукавами та високою горловиною, повністю розшите бісером у візерунки.
Цю сукню Сабріна носила з боа з фіолетового пуху, своєю фірмовою зачіскою і дуже яскравим вечірнім макіяжем.
Потім Карпентер переодяглася у вінтаж — співачка носила гламурну і красиву сукню від культового бренду Bob Mackie з колекції весна-літо 1986.
Її вбрання було розшите камінням, лелітками і мало торочку з бісеру, а також асиметричну спідницю.
Сукня дівчини була справжнім витвором мистецтва і їй їй справді пощастило, що вона змогла її одягнути. А щоб підкреслити вбрання, вона також трохи змінила макіяж — візажисти додали на її очі фіолетові тіні з блискітками.
Потім Карпентер феєрично виступила на сцені, де продемонструвала аж два образи — в мінітопі з бісером і гламурній мінісукні.
Вінтаж від Bob Mackie останнім часом користується попитом серед голлівудських акторок і попспівачок. Нещодавно вбрання дизайнера з’являлися у фільмі з Памелою Андерсон, а також у розкішних ансамблях від Bob Mackie знялася для альбому Тейлор Свіфт.