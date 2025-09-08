ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
133
2 хв

Ефектна, красива і дуже гламурна: образи Сабріни Карпентер на MTV Video Music Award

У неділю в Нью-Йорку відбулася щорічна премія MTV Video Music Award, де зібралися зірки світу шоубізнесу.

Юлія Каранковська
Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Цього року лідеркою за кількістю номінацій стала Леді Гага, на рахунку якої цілих 12 номінацій, за нею слідували Бруно Марс з 11 і Кендрік Ламар з 10.

26-річна попзірка Сабріна Карпентер також здобула кілька нагород, включно з «Найкращою попвиконавицею» та «Найкращим альбомом» за Short N' Sweet. Дівчина на заході продемонструвала кілька образів як на червоній доріжці, так і на сцені. Спочатку білявка вийшла до фотографів у червоній «голій» сукні від Valentino з колекції осінь-зима 2025. Це було вбрання з довгими рукавами та високою горловиною, повністю розшите бісером у візерунки.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Цю сукню Сабріна носила з боа з фіолетового пуху, своєю фірмовою зачіскою і дуже яскравим вечірнім макіяжем.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Потім Карпентер переодяглася у вінтаж — співачка носила гламурну і красиву сукню від культового бренду Bob Mackie з колекції весна-літо 1986.

Її вбрання було розшите камінням, лелітками і мало торочку з бісеру, а також асиметричну спідницю.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сукня дівчини була справжнім витвором мистецтва і їй їй справді пощастило, що вона змогла її одягнути. А щоб підкреслити вбрання, вона також трохи змінила макіяж — візажисти додали на її очі фіолетові тіні з блискітками.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Потім Карпентер феєрично виступила на сцені, де продемонструвала аж два образи — в мінітопі з бісером і гламурній мінісукні.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Вінтаж від Bob Mackie останнім часом користується попитом серед голлівудських акторок і попспівачок. Нещодавно вбрання дизайнера з’являлися у фільмі з Памелою Андерсон, а також у розкішних ансамблях від Bob Mackie знялася для альбому Тейлор Свіфт.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

133
