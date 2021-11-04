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Ефектна крихітка: Демі Роуз червоною сукнею підкреслила сексуальні форми

Ефектна крихітка: Демі Роуз червоною сукнею підкреслила сексуальні форми

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Модель продемонструвала образ lady in red.

Демі Роуз продовжує тішити фоловерів своїми новими цікавими знімками в Instagram.

Цього разу модель продемонструвала ефектний аутфіт, в якому вона вийшла в світ. Демі підкреслила пишні сексуальні форми червоною сукнею від Jean Paul Gaultier довжини міді з красивою спинкою.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Вбрання мало спокусливе декольте, яке неможливо було не помітити.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Сукню вона скомбінувала з червоними босоніжками на шпильці, а також із червоною сумочкою у вигляді троянди.

Волосся Роуз уклала у локони і зробила максимально природний макіяж.

Раніше Демі показала свій лук з Геловін-вечірки. Там вона постала в образі Бубнової дами. Вона мала у ньому розкішний вигляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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