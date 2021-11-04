Ефектна крихітка: Демі Роуз червоною сукнею підкреслила сексуальні форми

Модель продемонструвала образ lady in red.

Демі Роуз продовжує тішити фоловерів своїми новими цікавими знімками в Instagram.

Цього разу модель продемонструвала ефектний аутфіт, в якому вона вийшла в світ. Демі підкреслила пишні сексуальні форми червоною сукнею від Jean Paul Gaultier довжини міді з красивою спинкою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Вбрання мало спокусливе декольте, яке неможливо було не помітити.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Сукню вона скомбінувала з червоними босоніжками на шпильці, а також із червоною сумочкою у вигляді троянди.

Волосся Роуз уклала у локони і зробила максимально природний макіяж.

Раніше Демі показала свій лук з Геловін-вечірки. Там вона постала в образі Бубнової дами. Вона мала у ньому розкішний вигляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також:

Поклала груди на стіл: Демі Роуз показала відверті знімки з Італії

Розсунула ноги: Демі Роуз в екстравагантному купальнику релаксувала на шезлонгу

Дітям не дивитися: Демі Роуз оголеною продемонструвала пишні сідниці

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання