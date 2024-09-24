Ефектна крихітка: Каміла Кабельйо оксамитовою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Співачка в образі total black продефілювала на показі бренду L'Oréal.
Каміла Кабельйо взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, яке відбулося у Palais Garnier у межах Паризького тижня моди.
На подіумі вона з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні без бретельок, яка підкреслила її стрункі ноги. Лук співачка доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на шпильках.
У Каміли було розпущене волосся, макіяж із акцентом на чорних стрілках, молочний манікюр і діамантові каблучки на пальцях.
Нагадаємо, Каміла Кабельйо на церемонії MTV Video Music Awards з'явилася у сукні від бренду Tony Ward з колекції осінь-зима 2024 і взутті від Flor de Maria.
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