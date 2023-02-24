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Ефектна леді: аргентинська акторка підкреслила струнку фігуру червоною сукнею зі стразами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
893
Час на прочитання
1 хв
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Ефектна леді: аргентинська акторка підкреслила струнку фігуру червоною сукнею зі стразами

Tini / Фото: Getty Images

Tini з'явилася на музичній премії в образі lady in red.

Аргентинська акторка, яка здобула популярність завдяки ролі Віолетти у диснеївському серіалі "Віолетта" – Tini стала гостею 35-ї церемонії вручення нагород Lo Nuestro Awards у Маямі.

Зірка обрала для свого виходу ефектну червону сукню по фігурі довжини максі від бренду Area. Вбрання було розшите стразами і мало пікантне декольте. Воно чудово підкреслило струнку фігуру Tini.

Tini / © Getty Images
Tini / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила червоними босоніжками. У вухах у неї були сережки-кільця, на руках – браслети і каблучки. Макіяж смокі-айс і довгий нюдовий манікюр завершив лук красуні.

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Дата публікації
Перегляди
893
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