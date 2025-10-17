ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
292
1 хв

Ефектна поява: одна з учасниць «Холостяка-14» з’явилася верхи на лімузині

Дівчина хотіла справити на головного героя враження.

Аліна Онопа
Сьогодні, 17 жовтня, стартував 14-ий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк» на телеканалі СТБ. Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк знайомиться з дівчатами, які вирішили прийти на проєкт.

Одна з учасниць –організаторка івентів Іра — вирішила здивувати Тараса своєю ефектною появою на знайомство з ним. Вона приїхала верхи на білому лімузині.

Тарас був вражений такою появою. Він підійшов до автівки і допоміг дівчині спуститися звідти на землю.

Ірина постала в образі total black. На ній були легінси, асиметричний топ із драпуванням і капюшон - «фата» на голові.

292
