Ефектна поява: одна з учасниць «Холостяка-14» з’явилася верхи на лімузині
Дівчина хотіла справити на головного героя враження.
Сьогодні, 17 жовтня, стартував 14-ий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк» на телеканалі СТБ. Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк знайомиться з дівчатами, які вирішили прийти на проєкт.
Одна з учасниць –організаторка івентів Іра — вирішила здивувати Тараса своєю ефектною появою на знайомство з ним. Вона приїхала верхи на білому лімузині.
Тарас був вражений такою появою. Він підійшов до автівки і допоміг дівчині спуститися звідти на землю.
Ірина постала в образі total black. На ній були легінси, асиметричний топ із драпуванням і капюшон - «фата» на голові.