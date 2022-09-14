Ефектна поява: Міранда Керр у мінісукні з паєтками продемонструвала стрункі ноги

Давненько ми не бачили Міранду Керр. І ось зірка потішила нас своїм ефектним виходом. Модель відвідала презентацію книжки Едварда Еннінфула OBE "A Visible Man", яка відбулася у готелі Sunset Tower в Лос-Анджелесі.

Керр одягла чорну мінісукню, розшиту паєтками, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі і підкреслила гарні ноги. Вбрання мало американську пройму з бантом.

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Красуня взула чорні босоніжки на шпильках і підібрала чорний оксамитовий клатч.

Міранда зробила хвилясте укладання, легкий макіяж і прикрасила руки безліччю каблучок з каменями та браслетом.

Коли вона усміхалася на камери, то демонструвала свої фірмові ямки на щоках.

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