Ефектна Пріянка Чопра позувала в рожевій шубі

Акторка приміряла гарне вбрання на сторінках глянцю.

Юлія Кудринська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

43-річна індійська акторка, модель і «Міс світу-2000» — Пріянка Чопра — стала головною зіркою нового випуску журналу Variety. На обкладинці глянцю вона позувала в рожевому вбранні з пір’я і з діамантовими сережками у вухах.

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Стилісти підібрали для акторки красиві образи: рожеву шубу, ефектну рожеву сукню з пір’я, сукню, розшиту паєтками, «голу» сукню з квітів тощо.

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

В інтерв’ю журналу Пріянка розповіла, як починала свою кінокар’єру, про критику її шлюбу зі співаком Ніком Джонасом, який молодший за неї на 10 років, а також про повернення в Боллівуд.

«Щоб опинитися там, де я зараз перебуваю, знадобилося багато років наполегливої праці. Зараз я можу обирати, чим займатися. Я прекрасно розумію, який це привілей, і ставлюся до цього дуже серйозно», — зізнається Чопра, одна з найвідоміших індійських акторок.

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра у Variety / © Instagram Пріянки Чопри

«Починати кар’єру заново в 30 років — це жахливо. У мене все було добре. Я була забезпечена. Я досягла успіху в бізнесі. І я вирішила все зруйнувати», — ділиться Пріянка про те, що, незважаючи на успішну кар’єру в Боллівуді, вона вирішила переїхати до США.

«Я не знаю, що саме в нас так дратувало людей. Гадаю, річ була в міжкультурному характері — різні країни, різні релігії, різниця у віці. Це було дуже прикро. І ми обидва просто подивилися одне на одного й подумали: „Це не має значення“, — розповідає акторка про критику її стосунків із музикантом Ніком Джонасом.

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра здивувала романтичним образом. Її сукня була наче з порцеляни.

Стильні виходи Пріянки Чопри (21 фото)

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

