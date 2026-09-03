Ефектна Ріанна позувала в леопардовому пеньюарі

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

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38-річна співачка з Барбадосу Ріанна знову опинилася в центрі уваги завдяки ефектній фотосесії для власного бренду нижньої білизни Savage X Fenty. Співачка приміряла сміливий леопардовий пеньюар із чорним мереживом і продемонструвала фігуру на нових знімках.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна доповнила свій образ масивним золотим кольє та сережками, а також чорними туфлями. У макіяжі вона зробила акцент на димчастих очах та підкреслених вилицях.

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Ріанна / © Інстаграм Ріанни

На фотографіях вона позує на дивані, демонструючи вбрання з різних ракурсів.

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Фотосесія присвячена новій моделі бренду — Feline Fantasy Underwire Slip — сукні з білизни з анімалістичним принтом та чорним мереживом.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Шанувальники співачки не залишилися байдужими до її образу й засипали публікацію компліментами.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, що Savage X Fenty було засновано у 2018 році, і він швидко став одним із найпопулярніших брендів нижньої білизни завдяки різноманітності розмірів, інклюзивності та сміливим рекламним кампаніям. Сама Ріанна регулярно стає героїнею рекламних кампаній Savage X Fenty, демонструючи новинки бренду.

Нагадаємо, що раніше Ріанна позувала в нижній білизні та прикрасах з діамантами вартістю 7 млн гривень.

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