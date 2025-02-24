Ефектна Ріанна засвітила сідниці на обкладинці глянцу

37-річна барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою спеціального випуску журналу Harper's Bazaar. На обкладинці глянцю вона позувала у сміливому образі – легкій муслиновій сукні від Dior зі шлейфом, яка пікантно оголила її ногу та сідниці.

Стилісти підібрали для зірки й інші цікаві вбрання, що підкреслюють її пишні форми: мінісукню з бахромою, бронзовий корсет та мінішорти, чорне боді з цікавим декольте та ін. Усі образи також були від Dior.

В інтерв'ю журналу Ріанна про початок своєї кар'єри, свій перший сингл, моду, свій бренд, про сім'ю, дітей і коханого.

"Я ніколи не недооцінювала споживача. Думаю, що інші роблять це. Вони думають, що можуть пустити пилюку в очі споживачеві і продати йому те, яким повинен бути ідеал краси. І я не знаю, чи пов'язано це з епохою соціальних мереж або просто часом, але люди не дурні. Люди не сліпі до того, що відбувається. Вони розуміють маркетинг; вони розуміють стратегію. Вони знають, коли ви фальшивите", - каже Ріанна, розповідаючи про свій успішний бренд Savage X Fenty.

"Кожне рішення, яке я приймаю, обертається навколо них (дітей – Прим. ред), але все, що я роблю, що мені подобається, позбавляє мене їх", — зазначає співачка, розповідаючи про баланс між кар'єрою та материнством.

"Найпрекрасніше в Роккі — бачити його батьком, його чистоту, його чарівність. Мене дратує, що мої сини іноді просто живуть для нього більше, ніж для мене. І я думаю: "Знаєте, хто взагалі вас виносив? Знаєте, хто вас народив?" І вони люблять його, коли я це бачу, о, це найкраще, що може бути", — ділиться Ріанна, розповідаючи про батька своїх дітей — A$AP Rocky.

Раніше, нагадаємо, Ріанна прийшла підтримати коханого у суді. Його звинувачували у збройному нападі на його вже колишнього друга Террела Ефрона, A$AP Rocky загрожувало 24 роки в'язниці.

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