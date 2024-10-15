Ефектна Розі Гантінгтон-Вайтлі в сітчастому боді засвітила груди

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – нещодавно випустила лінійку одягу в колаборації з Wardrobe.NYC, до якої увійшли вбрання, які сама модель носить у реальному житті.

Не дивно, що у промокампанії знялася сама Розі. На одному рекламному знімку вона позує у відвертому луку, що складається з сітчастого боді, крізь яке пікантно просвічуються груди моделі, чорних штанів і туфель на низьких підборах.

Вартість такого боді становить 350 доларів.

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала стрункі ноги на заході, організованому ювелірним брендом Tiffany & Co, амбасадором якого вона є. Модель з'явилася в чорній двобортній приталеній сукні-жакеті від Wardrobe.NYC (саме зі своєї іменної лінійки) з опущеною лінією плечей та без коміра. Коротке вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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