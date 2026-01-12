- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектна Розі Гантінгтон-Вайтлі в бікіні та шубі позувала на гірськолижному курорті
Модель поділилася в Мережі сміливими фото.
38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму Instagram серію фото, зроблених на гірськолижному курорті.
Фото були зроблені в рамках промокампанії популярного бренду Alo. Розі позувала на тлі засніжених лісу і гір. На ній були лише біле бікіні, хутряна шапка, шуба і хутряні чоботи. На деяких знімках модель приспустила шубу з плечей.
«Дівчино, на вулиці холодно», — написала англійка під фото. Гантінгтон-Вайтлі має приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі — мама двох дітей. Разом із коханим — 58-річним актором Джейсоном Стетхемом — вони виховують 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс. Нещодавно модель показувала з ними фото - вони побували в резиденції Санта-Клауса.