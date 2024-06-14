Ефектна Шакіра в боді Chanel з'явилася на обкладинці легендарного журналу

47-річна колумбійська співачка Шакіра знялася у фотосесії для легендарного журналу Rolling Stone. На обкладинці артистка позувала у чорному боді з ланцюжками Chanel, її образ доповнювали золоті аксесуари.

Також Шакіра приміряла й інші цікаві образи: джинсовий комбінезон, прозору чорну сукню зі шкіряним поясом, а також купальник із принтом. В інтерв'ю журналу зірка розповіла про своє життя після розриву з футболістом Жераром Піке, який є батьком її двох синів – 11-річного Мілана та 9-річного Сашка.

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Нагадаємо, раніше Шакіра дебютувала на Met Gala. Артистка з'явилася на Балу в ефектному аутфіті, що нагадував троянду. На ній була елегантна червона сукня від бренду Carolina Herrera без бретелів, з довгим шлейфом, пікантним декольте, пишними скульптурними рукавами-накидкою та високим розрізом до стегна.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра / Фото: Associated Press

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