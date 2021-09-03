Ефектна штучка: учасниця "Холостяка-10" похизувалася стрункою фігурою у рожевому купальнику

Аліна Ляшук знялася у яскравій фотосесії.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – знялася у новій цікавій фотосесії. Фото та відео зі знімання вона виклала в Instagram.

Спочатку красуня постала перед камерою у класичному бежевому тренчі, який зняла, і продемонструвала струнку фігуру у яскраво-рожевому суцільному купальнику.

Купальник мав глибоке декольте та пояс-бант на талії.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Свій гламурний лук Аліна доповнила чорними босоніжками зі срібними прикрасами на застібках.

Кучерява зачіска та насичений макіяж з акцентом на синіх тінях завершили аутфіт Ляшук.

А ще дівчина позувала у рожевій блузці з бантом на комірі і в білих штанях.

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