Ефектна Сідні Свіні позувала в спідній білизні свого бренду

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася завдяки серіалу «Ейфорія», запустила бренд спідньої білизни Syrn. Зірка каже, що хотіла створити зручну білизну для жінок усіх параметрів, і стверджує, що її марка «розуміє жінок, не повчає їх».

У промокампанії нової лінійки знялася сама Сідні, що не дивно. Вона приміряла безшовні комплекти в білому, чорному і бежевому кольорах. Білизна ефектно підкреслила її пишні форми.

Ціни на білизну від Свіні стартують від 19 доларів, а розмірна сітка варіюється з XXS до 3X.

Зазначимо, першу колекцію бренду розкупили за першу добу, проте без скандалу не обійшлося. Одне з рекламних відео Сідні зняла біля легендарного знака HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятник бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на зйомки біля знака, проте не мали дозволу торкатися його чи підніматися на нього.

Раніше, нагадаємо, Сідні Свіні знялася у фотосесії для глянцю і розповіла, чи робила пластичні операції.