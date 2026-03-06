ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Сідні Свіні позувала в спідній білизні свого бренду

Схоже, зірка збирається скласти конкуренцію Кім Кардашян і Ріанні, адже теж заснувала свій бренд спідньої білизни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сідні Суїні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася завдяки серіалу «Ейфорія», запустила бренд спідньої білизни Syrn. Зірка каже, що хотіла створити зручну білизну для жінок усіх параметрів, і стверджує, що її марка «розуміє жінок, не повчає їх».

У промокампанії нової лінійки знялася сама Сідні, що не дивно. Вона приміряла безшовні комплекти в білому, чорному і бежевому кольорах. Білизна ефектно підкреслила її пишні форми.

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Ціни на білизну від Свіні стартують від 19 доларів, а розмірна сітка варіюється з XXS до 3X.

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні, фото: instagram.com/sydney_sweeney

Зазначимо, першу колекцію бренду розкупили за першу добу, проте без скандалу не обійшлося. Одне з рекламних відео Сідні зняла біля легендарного знака HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятник бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на зйомки біля знака, проте не мали дозволу торкатися його чи підніматися на нього.

Раніше, нагадаємо, Сідні Свіні знялася у фотосесії для глянцю і розповіла, чи робила пластичні операції.

Образи акторки Сідні Свіні (24 фото)

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
354
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie