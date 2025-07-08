Ефектна супермодель Адріана Ліма знялася для глянцю і показала своїх п’ятьох дітей

Адріана Ліма

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43-річна бразильська супермодель і ангел Victoria’s Secret Адріана Ліма стала зіркою літнього номера японської редакції Vogue. Бразильянка позувала в басейні, в помаранчевому купальнику та зі шлангом у руках, біля холодильника на кухні та в компанії своїх дітей.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Стилісти підібрали для неї вбрання, що підкреслюють її схудлу фігуру, над якою вона старанно працює у спортзалі. Ліма любить тренування з боксу, і на деяких знімках вона знята в боксерських рукавичках під час однього з них.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Для шанувальників моделі цікавими стали ті фото, на яких вона знята в оточенні своїх п’ятьох дітей. Нагадаємо, Адріана виховує двох доньок від колишнього чоловіка Марка Ярича — 15-річну Валентину та 12-річну Сієнну, а від нинішнього чоловіка — Андре Леммерса — 29 серпня 2022 року вона народила сина Сайєна. Також вона вважає своїми дітьми сина та доньку нинішнього коханого Андре.

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Адріана Ліма з дітьми

Адріана Ліма з дітьми

«Будинок там, де мої діти. Я люблю їх усіх однаково — незалежно від крові», — ділиться Адріана. І додає: «У мене справді велика родина, і це справжній хаос. Але розуміння, гумор та чесний діалог допомагають зберегти гармонію вдома».

«Коли мої діти дивляться на мене, вони бачать не модель, а свою маму. Це нагадує мені щодня бути добрішим до себе, подавати приклад і прагнути здоров’я та рівноваги, а не досконалості. Це не лише те, чого я їх навчаю, а й вони мене», — розповідає модель в інтерв’ю журналу.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Раніше, нагадаємо, Адріана Ліма сходила на футбольний матч. Модель відвідала гру між командами «Парі Сен-Жермен» та «Олімпік» на стадіоні у Парижі.