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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
837
Час на прочитання
2 хв

Ефектна супермодель Адріана Ліма знялася для глянцю і показала своїх п’ятьох дітей

Бразилійка знялася у новій фотосесії для відомого журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Адріана Ліма

Адріана Ліма

43-річна бразильська супермодель і ангел Victoria’s Secret Адріана Ліма стала зіркою літнього номера японської редакції Vogue. Бразильянка позувала в басейні, в помаранчевому купальнику та зі шлангом у руках, біля холодильника на кухні та в компанії своїх дітей.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Стилісти підібрали для неї вбрання, що підкреслюють її схудлу фігуру, над якою вона старанно працює у спортзалі. Ліма любить тренування з боксу, і на деяких знімках вона знята в боксерських рукавичках під час однього з них.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Для шанувальників моделі цікавими стали ті фото, на яких вона знята в оточенні своїх п’ятьох дітей. Нагадаємо, Адріана виховує двох доньок від колишнього чоловіка Марка Ярича — 15-річну Валентину та 12-річну Сієнну, а від нинішнього чоловіка — Андре Леммерса — 29 серпня 2022 року вона народила сина Сайєна. Також вона вважає своїми дітьми сина та доньку нинішнього коханого Андре.

Адріана Ліма з дітьми

Адріана Ліма з дітьми

Адріана Ліма з дітьми

Адріана Ліма з дітьми

«Будинок там, де мої діти. Я люблю їх усіх однаково — незалежно від крові», — ділиться Адріана. І додає: «У мене справді велика родина, і це справжній хаос. Але розуміння, гумор та чесний діалог допомагають зберегти гармонію вдома».

«Коли мої діти дивляться на мене, вони бачать не модель, а свою маму. Це нагадує мені щодня бути добрішим до себе, подавати приклад і прагнути здоров’я та рівноваги, а не досконалості. Це не лише те, чого я їх навчаю, а й вони мене», — розповідає модель в інтерв’ю журналу.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Раніше, нагадаємо, Адріана Ліма сходила на футбольний матч. Модель відвідала гру між командами «Парі Сен-Жермен» та «Олімпік» на стадіоні у Парижі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
837
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