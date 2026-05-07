- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектна Тіна Кунакі підкреслила фігуру обтислим костюмом від бренду Кім Кардашян
Модель приміряла новинку популярної марки.
29-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя - Тіна Кунакі - опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала в костюмі красивого синього відтінку.
Це новинка від бренду Skims, засновницею якого є Кім Кардашян. Тіна зображена в обтислому лонгсліві та коротких шортах. Костюм ефектно підкреслює фігуру моделі.
Пишне волосся Кунакі зібране у високий хвіст.
Зазначимо, актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі перебували у шлюбі з 2018 до 2023 року. Їхні стосунки від самого початку перебували в центрі уваги преси, зокрема й через майже 30-річну різницю у віці між подружжям.
Пара зіграла весілля в серпні 2018 року у французькому місті Бідарт, а вже у квітні 2019-го у них народилася донька на ім’я Амазоні. Протягом кількох років Кассель і Кунакі вважалися однією з найяскравіших і найобговорюваніших пар у світі шоу-бізнесу і часто з’являлися разом на світських заходах і модних показах.
Навесні 2023 року стало відомо про їхнє розставання. Після розриву актор розпочав нові стосунки з 29-річною моделлю Нара Баптіста, і в них уже народився спільний син Каетано.
Раніше, нагадаємо, Тіна Кунакі з’явилася на показі в Парижі в сукні з пікантним декольте.