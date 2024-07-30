Ефектна Тіна Кунакі топлес позувала на пляжі

27-річна французька модель та колишня дружина актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі – вирушила на відпочинок. Де саме відпочиває, зірка не повідомила. Однак у своєму Instagram вже встигла показати серію знімків із відпустки.

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На фото зірка позує в обтислій в'язаній сукні, яка ефектно підкреслює її фігуру, і з самою трендовою сумкою сезону – LeTeckel від бренду Alaïa.

Фото: Instagram Тіни Кунакі

У блакитному плавальному комплекті з топу та шортів із принтом у вигляді квітки. Але найбільше, звичайно, привернув увагу фоловерів знімок, на якому Тіна топлес позує на піску, на ній лише шоколадні плавки від купальника-бікіні.

Фото: Instagram Тіни Кунакі

Нагадаємо, французький актор Венсан Кассель після розлучення з моделлю Тіною Кунакі офіційно вийшлов у світ з новою коханою — 27-річною моделлю Нарою Баптістою. Пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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