Ефектна топмодель Кендіс Свейнпоул позувала в спідній білизні та панчохах

Кендіс Свейнпоул, фото: instagram.com/victoriassecret

36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул - з’явилася в новій рекламній кампанії бренду.

Вона позувала в чорному безшовному комплекті спідньої білизни, в чорних панчохах з монограмою Victoria’s Secret, викладеною стразами, і туфлях на підборах. Волосся моделі покладено у великі локони на один бік, а макіяж зроблено з акцентом на очі. Вона має дуже ефектний вигляд.

Кендіс Свейнпоул, фото: instagram.com/victoriassecret

Кендіс Свейнпоул, фото: instagram.com/victoriassecret

«Майже через 20 років вона, як і раніше, ікона…», — звучить підпис під знімками. Зазначимо, Кендіс почала працювати з брендом 2007 року, а вже 2010-го підписала контракт «ангела», ставши обличчям компанії на багато років.

Кендіс Свейнпоул, фото: instagram.com/victoriassecret

Свою модельну кар’єру Свейнпоул почала, коли їй було 15 років, її помітив скаут — мисливець за талантами — на блошиному ринку. «Того часу я вчилася в коледжі Святої Анни, школі-інтернаті для дівчаток, де у мене з’явилися нові друзі і відкрився потенціал відмінної освіти. Мій світ ось-ось мав кардинально змінитися — так, як я і уявити собі не могла. Протягом року після зустрічі зі скаутом, у 16 ​​років, я отримала все більше пропозицій роботи моделлю по всій Європі. Хоча це було неймовірним благословенням для людини з такої сім’ї, як моя (Свейнпоул виросла на фермі, в маленькому південноафриканському селі Муї-Рівер — Прим. ред.), це також змусило мене приймати непрості рішення про своє життя в своєму житті у такому юному віці», — розповідає модель про той період життя.

Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул разом з іншими «ангелами» вийшла на подіум під час легендарного шоу Victoria’s Secret, яке відбулося в жовтні минулого року.