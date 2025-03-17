Ефектна Єва Лонгорія на честь свого 50-річчя приміряла відверті образи

15 березня акторка, продюсерка та бізнесвумен – Єва Лонгорія – святкувала свій день народження. Їй виповнилося 50 років. На честь цього вона поділилася у своєму Instagram серією фотографій, на яких позувала у досить сміливих образах.

instagram.com/evalongoria

Єва одягла білу подовжену сорочку на голе тіло, пікантно розстебнувши кілька верхніх гудзиків і зробивши акцент на пишному декольті.

instagram.com/evalongoria

Також Лонгорія приміряла мереживне кімоно, під яке також не одягла нижньої білизни.

instagram.com/evalongoria

Волосся актриси було розпущене, а на її обличчі візажисти зробили фірмовий макіяж з персиковими рум'янами.

instagram.com/evalongoria

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія провела майстер-клас на фестивалі вина та їжі у Майамі. На івенті акторка з'явилася в пастельному вбранні з квітковим принтом від австралійського бренду Camilla and Marc, яке складалося з боді з тонкими бретельками та пікантним декольте та спідниці максі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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