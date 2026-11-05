Ефектна Зої Кравіц у сукні із золотої "фольги" засвітила заручальну каблучку

Зої Кравіц / © Associated Press

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Для виходу на червону доріжку 37-річна американська акторка Зої Кравіц обрала ефектне вбрання від Saint Laurent, яке підкреслило її струнку фігуру.

Перед фотографами Кравіц з’явилася у золотій сукні-міді з колекції Saint Laurent весна-літо 2027. Вбрання з фактурним верхом та обтислим силуетом спереду мало досить стриманий вигляд, проте головним акцентом стала повністю відкрита спина.

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© Associated Press

Акторка доповнила свій образ великими золотими сережками у формі квітів та елегантними слінгбеками на підборах із золотими носками. Зої зібрала волосся у пучок, а в макіяжі зробила ставку на теплі відтінки.

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Зої Кравіц / © Associated Press

На церемонії Кравіц підтримала креативного директора Saint Laurent Ентоні Ваккарелло, який отримав нагороду «Міжнародний дизайнер року».

Зої Кравіц / © Associated Press

Особливу увагу шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці Кравіц. Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про її заручини з британським музикантом Гаррі Стайлсом, однак пара вважає за краще не афішувати подробиці особистого життя.

Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.

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