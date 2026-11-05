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Ефектна Зої Кравіц у сукні із золотої "фольги" засвітила заручальну каблучку
Зірка відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.
Для виходу на червону доріжку 37-річна американська акторка Зої Кравіц обрала ефектне вбрання від Saint Laurent, яке підкреслило її струнку фігуру.
Перед фотографами Кравіц з’явилася у золотій сукні-міді з колекції Saint Laurent весна-літо 2027. Вбрання з фактурним верхом та обтислим силуетом спереду мало досить стриманий вигляд, проте головним акцентом стала повністю відкрита спина.
Акторка доповнила свій образ великими золотими сережками у формі квітів та елегантними слінгбеками на підборах із золотими носками. Зої зібрала волосся у пучок, а в макіяжі зробила ставку на теплі відтінки.
На церемонії Кравіц підтримала креативного директора Saint Laurent Ентоні Ваккарелло, який отримав нагороду «Міжнародний дизайнер року».
Особливу увагу шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці Кравіц. Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про її заручини з британським музикантом Гаррі Стайлсом, однак пара вважає за краще не афішувати подробиці особистого життя.
Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.