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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Шоу-бізнес
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Ефектна Зої Кравіц у сукні із золотої "фольги" засвітила заручальну каблучку

Зірка відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку 37-річна американська акторка Зої Кравіц обрала ефектне вбрання від Saint Laurent, яке підкреслило її струнку фігуру.

Перед фотографами Кравіц з’явилася у золотій сукні-міді з колекції Saint Laurent весна-літо 2027. Вбрання з фактурним верхом та обтислим силуетом спереду мало досить стриманий вигляд, проте головним акцентом стала повністю відкрита спина.

/ © Associated Press

© Associated Press

Акторка доповнила свій образ великими золотими сережками у формі квітів та елегантними слінгбеками на підборах із золотими носками. Зої зібрала волосся у пучок, а в макіяжі зробила ставку на теплі відтінки.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

На церемонії Кравіц підтримала креативного директора Saint Laurent Ентоні Ваккарелло, який отримав нагороду «Міжнародний дизайнер року».

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Особливу увагу шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці Кравіц. Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про її заручини з британським музикантом Гаррі Стайлсом, однак пара вважає за краще не афішувати подробиці особистого життя.

Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.

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