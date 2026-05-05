Ефектне повернення: Бейонсе у короні і "голій" сукні-скелеті викликала фурор на Met Gala

Бейонсе / © Associated Press

Бейонсе викликала справжній фурор своєю появою на благодійному Балі Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Захід був присвячений відкриттю виставки «Costume Art» («Мистецтво костюма»). Зірка стала співголовою івенту.

Артистка сяяла перед присутніми у розкішній прозорій нюдовій сукні максі, оздобленій вишивкою у вигляді кристалічного скелета, з рукавами-рукавичками. Її для неї створив колишній креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен.

Аутфіт Бейонсе доповнила об’ємним довжелезним сірим пальтом-накидкою зі страусиного пір’я.

На голові у неї була масивна корона з кристалами, з-під якого на спину спадали об’ємні локони. Вона була схожою на справжню королеву балу.

Взута зірка була у сатинові гостроносі босоніжки карамельного відтінку на високих платформах і шпильках.

Співачка прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями і зробила макіяж смокі-айс і з акцентними блискучими тінями.

На Met Gala Бейонса прийшла разом зі своїм чоловіком Jay-Z та 14-річною донькою Блю Айві Картер, чим порушила правило заборони входу на захід неповнолітнім.

Jay-Z, Бейонсе і їхня донька Блю Айві / © Associated Press

