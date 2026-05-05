- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектне повернення: Бейонсе у короні і "голій" сукні-скелеті викликала фурор на Met Gala
Це перша поява попдіви на Балу Інституту костюма за 10 років.
Бейонсе викликала справжній фурор своєю появою на благодійному Балі Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Захід був присвячений відкриттю виставки «Costume Art» («Мистецтво костюма»). Зірка стала співголовою івенту.
Артистка сяяла перед присутніми у розкішній прозорій нюдовій сукні максі, оздобленій вишивкою у вигляді кристалічного скелета, з рукавами-рукавичками. Її для неї створив колишній креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен.
Аутфіт Бейонсе доповнила об’ємним довжелезним сірим пальтом-накидкою зі страусиного пір’я.
На голові у неї була масивна корона з кристалами, з-під якого на спину спадали об’ємні локони. Вона була схожою на справжню королеву балу.
Взута зірка була у сатинові гостроносі босоніжки карамельного відтінку на високих платформах і шпильках.
Співачка прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями і зробила макіяж смокі-айс і з акцентними блискучими тінями.
На Met Gala Бейонса прийшла разом зі своїм чоловіком Jay-Z та 14-річною донькою Блю Айві Картер, чим порушила правило заборони входу на захід неповнолітнім.