Ефектні блондинки: зірки серіалу "Беверлі-Гіллз" в обтислих вбраннях із аплікаціями відвідали фестиваль

Торі Спеллінг і Дженні Гарт у схожих луках позували перед фотографами на музичному заході.

Зірки популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" - Торі Спеллінг і Дженні Гарт - відвідали музичний фестиваль iHeartRadio 2022, який відбувся на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада. Позували на червоній доріжці вони, взявшись за руки.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Ефектні блондинки обрали для заходу схожі чорні ансамблі. 49-річна Торі підкреслила струнку фігуру обтислою мінісукнею, зверху якої одягла прозору сукню міді з квітковими аплікаціями. Лук акторка доповнила чорними босоніжками на шпильках.

Спеллінг накрутила волосся у локони, зібрала верхні пасма у високий хвіст і випустила спереду пасма. Вона зробила насичений макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха масивними золотими сережками, а руки – золотими браслетами і каблучками. Манікюр із дизайном завершив її аутфіт.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

На 50-річній Гарт був чорний обтислий топ із глибоким декольте та напівпрозорі штани-кльош із квітковими аплікаціями. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями.

Дженні Гарт / Фото: Getty Images

Укладання з локонами, вечірній макіяж і довгі сережки з камінням завершили аутфіт акторки.

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