Ефектні красуні: сестер Кайлі та Кендалл Дженнер помітили перед весіллям Безоса в Італії

Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер / © Getty Images

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Відомі красуні та учасниці популярного реалітішоу з’явилися серед гостей цього грандіозного заходу.

Кайлі та Кендалл сфотографували, коли вона виходили з готелю і сідали у водне таксі, щоб вирушити на вечірку. Сестри були одягнені у легкі літні коктейльні сукні. Кайлі носила мереживне вбрання від Dolce & Gabbana з колекції 2001 року, яке доповнила чорною сумкою та мюлями. А ось Кендалл сяяла у довгій сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2002, яку прикрашав квітковий принт.

Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер / © Getty Images

Але також на весілля прибули старші сестри дівчат та їхня мама. Кім, Глое та Кріс помітили того ж дня і всі вони вибрали ефектне вбрання від відомих брендів.

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Кріс Дженнер / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Глое Кардашян / © Getty Images

Сама ж наречена Лорен Санчес сяяла перег гостями у сукні з вишивкою від Schiaparelli.