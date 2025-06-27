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- Шоу-бізнес
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Ефектні красуні: сестер Кайлі та Кендалл Дженнер помітили перед весіллям Безоса в Італії
Сестер Кайлі Дженнер та Кендалл Дженнер помітили папараці перед весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції.
Відомі красуні та учасниці популярного реалітішоу з’явилися серед гостей цього грандіозного заходу.
Кайлі та Кендалл сфотографували, коли вона виходили з готелю і сідали у водне таксі, щоб вирушити на вечірку. Сестри були одягнені у легкі літні коктейльні сукні. Кайлі носила мереживне вбрання від Dolce & Gabbana з колекції 2001 року, яке доповнила чорною сумкою та мюлями. А ось Кендалл сяяла у довгій сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2002, яку прикрашав квітковий принт.
Але також на весілля прибули старші сестри дівчат та їхня мама. Кім, Глое та Кріс помітили того ж дня і всі вони вибрали ефектне вбрання від відомих брендів.
Сама ж наречена Лорен Санчес сяяла перег гостями у сукні з вишивкою від Schiaparelli.