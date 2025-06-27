ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
885
Час на прочитання
1 хв

Ефектні красуні: сестер Кайлі та Кендалл Дженнер помітили перед весіллям Безоса в Італії

Сестер Кайлі Дженнер та Кендалл Дженнер помітили папараці перед весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер

Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер / © Getty Images

Відомі красуні та учасниці популярного реалітішоу з’явилися серед гостей цього грандіозного заходу.

Кайлі та Кендалл сфотографували, коли вона виходили з готелю і сідали у водне таксі, щоб вирушити на вечірку. Сестри були одягнені у легкі літні коктейльні сукні. Кайлі носила мереживне вбрання від Dolce & Gabbana з колекції 2001 року, яке доповнила чорною сумкою та мюлями. А ось Кендалл сяяла у довгій сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2002, яку прикрашав квітковий принт.

Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер / © Getty Images

Сестри Кайлі Дженнер і Кендалл Дженнер / © Getty Images

Але також на весілля прибули старші сестри дівчат та їхня мама. Кім, Глое та Кріс помітили того ж дня і всі вони вибрали ефектне вбрання від відомих брендів.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Глое Кардашян / © Getty Images

Глое Кардашян / © Getty Images

Сама ж наречена Лорен Санчес сяяла перег гостями у сукні з вишивкою від Schiaparelli.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie