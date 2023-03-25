Ефектні красуні в Мексиці: сестри Кардашян у купальниках похизувалися сексуальними фігурами

Кім і Глое Кардашян влаштували імпровізовану фотосесію на відпочинку на курорті Лос-Кабос.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки з відпустки у Лос-Кабосі, який розташований на південному краю мексиканського півострова Нижня Каліфорнія. Відпочивала вона у компанії своєї сестри Глое.

Сестри Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Красуні засмагали на шезлонгах біля басейну, де влаштували імпровізовану фотосесію. Сестри похизувалися сексуальними формами. На Кім було чорне бікіні, а на Глое – суцільний темно-коричневий купальник. Волосся вони розпустили і доповнили луки чорними окулярами.

Сестри Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Сестри Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Сестри Кардашян весело проводили час, дуріли на камеру. Вони обіймалися, а Кім навіть обхопила сестру ногами.

Сестри Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Сестри Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, папараці заскочили Кім у шоурумі дизайнерки Вікторії Бекхем у Лондоні.

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