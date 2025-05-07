Ефектні красуні у брендових луках: Дженна Ортега та Сабріна Карпентер сходили на вечірку

Дженна Ортега та Сабріна Карпентер / © Getty Images

Реклама

На сходах Метрополітен-музею вони продемонстрували кутюрне вбрання від люксових модних домів.

Сабріна одягла вбрання від Louis Vuitton без спідниці, а Дженна здивувала всіх сукнею від Balmain, яка була зроблена з металевих лінійок.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Однак після офіційної частини вони також з’явилися на афтепаті. Дженна взяла приклад із Сабріни і змінила довгу сукню на чорне боді, підкресливши так ноги. Її вбрання і сумка були від Balmain.

Реклама

А ось Карпентер була в маскулінному вбранні, яке складалося з сорочки, краватки і широких чорних штанів. Попзірка взула туфлі на платформі та одягла жовту шубу. Цей її образ теж був від Louis Vuitton.

Дженна Ортега та Сабріна Карпентер / © Getty Images

Перед початком заходу Met Gala Сабріна також була в шубі, але іншого бренду. Папараці заскочили її біля готелю.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press