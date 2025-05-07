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- Шоу-бізнес
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Ефектні красуні у брендових луках: Дженна Ортега та Сабріна Карпентер сходили на вечірку
Зіркові подруги Дженна Ортега та Сабріна Карпентер відвідали Met Gala 2025, що відбувся у Нью-Йорку.
На сходах Метрополітен-музею вони продемонстрували кутюрне вбрання від люксових модних домів.
Сабріна одягла вбрання від Louis Vuitton без спідниці, а Дженна здивувала всіх сукнею від Balmain, яка була зроблена з металевих лінійок.
Однак після офіційної частини вони також з’явилися на афтепаті. Дженна взяла приклад із Сабріни і змінила довгу сукню на чорне боді, підкресливши так ноги. Її вбрання і сумка були від Balmain.
А ось Карпентер була в маскулінному вбранні, яке складалося з сорочки, краватки і широких чорних штанів. Попзірка взула туфлі на платформі та одягла жовту шубу. Цей її образ теж був від Louis Vuitton.
Перед початком заходу Met Gala Сабріна також була в шубі, але іншого бренду. Папараці заскочили її біля готелю.