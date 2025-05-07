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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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134
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Ефектні красуні у брендових луках: Дженна Ортега та Сабріна Карпентер сходили на вечірку

Зіркові подруги Дженна Ортега та Сабріна Карпентер відвідали Met Gala 2025, що відбувся у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега та Сабріна Карпентер

Дженна Ортега та Сабріна Карпентер / © Getty Images

На сходах Метрополітен-музею вони продемонстрували кутюрне вбрання від люксових модних домів.

Сабріна одягла вбрання від Louis Vuitton без спідниці, а Дженна здивувала всіх сукнею від Balmain, яка була зроблена з металевих лінійок.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Однак після офіційної частини вони також з’явилися на афтепаті. Дженна взяла приклад із Сабріни і змінила довгу сукню на чорне боді, підкресливши так ноги. Її вбрання і сумка були від Balmain.

А ось Карпентер була в маскулінному вбранні, яке складалося з сорочки, краватки і широких чорних штанів. Попзірка взула туфлі на платформі та одягла жовту шубу. Цей її образ теж був від Louis Vuitton.

Дженна Ортега та Сабріна Карпентер / © Getty Images

Дженна Ортега та Сабріна Карпентер / © Getty Images

Перед початком заходу Met Gala Сабріна також була в шубі, але іншого бренду. Папараці заскочили її біля готелю.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

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Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

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Сідні Свіні_5 / © Associated Press

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Хейли Бибер_2 / © Associated Press

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Мона Патель_2 / © Associated Press

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Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

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© Associated Press

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