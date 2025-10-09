Ефектні сценічні образи і зіркові гості: як відбувся сольний концерт Mila Nitich

Mila Nitich

Днями у Києві відбувся перший сольний концерт співачки Mila Nitich, який зібрав повний зал, а сам вечір став одним із найочікуваніших музичних моментів осені.

Mila Nitich

Понад 16 вокалістів на сцені, живий бенд та капела ім. Ревуцького додали виступу масштабності та емоційної глибини.

Mila Nitich

Ведучими концерту стали Андрій Джеджула та Олександр Степаненко, які додали шоу харизми, гумору і теплого живого діалогу з залом. Їхні емоційні звернення, несподівані імпровізації та легка самоіронія гармонійно перепліталися з виступами артистки, створюючи відчуття затишної, але масштабної події.

Олександр Степаненко та Андрій Джеджула

«Я часто чую останнім часом про себе фразу, що я вже „Збитий Льотчик“, так от що я скажу: „Хороший льотчик збитим не буває“, — сказала Mila зі сцени, викликавши шквал оплесків залу.

Mila Nitich

Цього вечора Mila Nitich заспівала у дуеті із зіркою «Жіночого кварталу» Мартою Адамчук та співаком, півфіналістом «Голосу країни» Geed.

Mila Nitich і Марта Адамчук

Марта Адамчук

MILA NITICH & GEED

На концерті були присутні alyona alyona, Ілона Гвоздьова, Ігор Донських, Ярослав Князєв, Ольга Фільова, продюсер «Голосу країни» Сергій Могилевський, Сергій Лазановський, Enleo, Аліна Куниця, В’ячеслав Соломка, Олександр Степаненко і найближчі друзі артистки.

alyona alyona і Mila Nitich

Ілона Гвоздьова

Enleo і Сергій Лазановський

MILA NITICH та Аліна Куниця

MILA NITICH і Вʼячеслав Соломка

Сергій Лазановський

Олександр Степаненко

«Я йшла до цього моменту 16 років. Кожна людина, кожна ситуація вели мене сюди. Мій перший продюсер назвав би це моментом істини. І він нарешті настав. Це моє переродження», — поділилася Mila Nitich.

Mila Nitich

Під час концерту Mila продемонструвала чимало ефектних образів.

Mila Nitich

Артистка виконала свої головні хіти «Nu», «Прийде весна» та багато інших. Серед них особлива композиція — «Каюсь», яку співачка переклала українською. Саме вона є знаковою та культовою у житті зірки.

Кожен номер був емоційною історією. Глядачі не стримували сліз, аплодували стоячи і співали разом із артисткою.

Mila Nitich

Концерт мав благодійну мету. Протягом вечора тривав благодійний збір коштів на підтримку українських військових.

Mila Nitich