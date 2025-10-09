- Дата публікації
Ефектні сценічні образи і зіркові гості: як відбувся сольний концерт Mila Nitich
Артистка з аншлагом виступила на своєму першому сольному концерті з нагоди свого дня народження.
Днями у Києві відбувся перший сольний концерт співачки Mila Nitich, який зібрав повний зал, а сам вечір став одним із найочікуваніших музичних моментів осені.
Понад 16 вокалістів на сцені, живий бенд та капела ім. Ревуцького додали виступу масштабності та емоційної глибини.
Ведучими концерту стали Андрій Джеджула та Олександр Степаненко, які додали шоу харизми, гумору і теплого живого діалогу з залом. Їхні емоційні звернення, несподівані імпровізації та легка самоіронія гармонійно перепліталися з виступами артистки, створюючи відчуття затишної, але масштабної події.
«Я часто чую останнім часом про себе фразу, що я вже „Збитий Льотчик“, так от що я скажу: „Хороший льотчик збитим не буває“, — сказала Mila зі сцени, викликавши шквал оплесків залу.
Цього вечора Mila Nitich заспівала у дуеті із зіркою «Жіночого кварталу» Мартою Адамчук та співаком, півфіналістом «Голосу країни» Geed.
На концерті були присутні alyona alyona, Ілона Гвоздьова, Ігор Донських, Ярослав Князєв, Ольга Фільова, продюсер «Голосу країни» Сергій Могилевський, Сергій Лазановський, Enleo, Аліна Куниця, В’ячеслав Соломка, Олександр Степаненко і найближчі друзі артистки.
«Я йшла до цього моменту 16 років. Кожна людина, кожна ситуація вели мене сюди. Мій перший продюсер назвав би це моментом істини. І він нарешті настав. Це моє переродження», — поділилася Mila Nitich.
Під час концерту Mila продемонструвала чимало ефектних образів.
Артистка виконала свої головні хіти «Nu», «Прийде весна» та багато інших. Серед них особлива композиція — «Каюсь», яку співачка переклала українською. Саме вона є знаковою та культовою у житті зірки.
Кожен номер був емоційною історією. Глядачі не стримували сліз, аплодували стоячи і співали разом із артисткою.
Концерт мав благодійну мету. Протягом вечора тривав благодійний збір коштів на підтримку українських військових.