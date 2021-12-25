Ефектні вбрання, піжами та розкішні ялинки: як західні зірки святкують Різдво

Сімейство Бекхемів вбралося в елегантні луки, а Гайді Клум з близькими святкують Різдво в піжамах.

Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Для них цей день є головним святом у році, яке вони проводять у родинному колі.

Ми погортали Instagram західних зірок і пропонуємо вам подивитися, як вони святкують Різдво. Селебріті публікують милі світлини та вітають зі святом своїх підписників.

Вікторія Бекхем опублікувала у соцмережі гарне сімейне фото біля ялинки, на якому вона зазнімкована з чоловіком Девідом та їхніми дітьми: Брукліном, Ромео, Крузом та Гарпер.

На Ріанну наринули різдвяні спогади з дитинства. Співачка поділилася з фоловерами архівним знімком, на якому вона ще маленькою сидить на руках у Санта-Клауса.

Різ Візерспун виклала милі знімки з дітьми.

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Голлі Беррі зустріла Різдво зі своїм коханим Ван Гантом. Вона показала кумедний знімок, на якому вони визирають з дверей будинку.

Алессандра Амбросіо святкує Різдво у колі великої родини. Для дітей вони навіть замовили великих мультиплікаційних персонажів – Міккі Мауса та Мінні Маус.

Гайді Клум із рідними вирішили не вбиратися у розкішні вбрання. Вони святкують у комфортних луках – у піжамах із зображенням Санта-Клауса та біло-червоних шапках зі своїми іменами.

Єва Лонгорія зі своїм 3-річним сином Сантьяго теж обрали для святкування зручні піжами. Акторка показала їхнє миле спільне фото біля ялинки з яскравими величезними іграшками. Єва вирішила не наносити макіяж.

А Мадонна похизувалася різдвяним подарунком від доньки - 8-річної Естер, яка зв'язала для неї сині рукавички із відкритими пальцями. Співачка одягла їх і раділа подарунку, створеним руками, наче дитя. Вона в рукавичках влаштувала собі цілу фотосесію.

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На відміну від інших знаменитостей, Кендал Дженнер опублікувала світлини себе коханої. Вона продемонструвала свій розкішний аутфіт цього вечора. Модель сяяла у чорній сукні до підлоги фасону "рибка", в якій мала просто чудовий вигляд.

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А мама сестер Кардашян-Дженнер – Кріс Дженнер – опублікувала своє кумедне архівне фото, на якому зазнімкована в молодості. Кріс позувала біля каміна у червоній сукні з паєтками і розрізом. На фоні грає різдвяна пісня у її виконанні.

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