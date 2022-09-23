Ефектний вихід не вдався: модель Емілі Ратаковскі сконфузілася в Мілані

Від такого не застраховані навіть найвідоміші красуні у світі.

Модель Емілі Ратаковскі прилетіла до Мілану, де візьме участь у Тижні жіночої моди весна-літо 2023, що стартував 21 вересня. Ймовірно, зірка подіуму з'явиться у показі бренду Versace разом із Беллою та Джіджі Хадід.

За день до шоу, 22 вересня, Емілі сфотографували на вулиці в Мілані, коли вона ефектно прогулювалася містом, та демонструвала білі штани від Versace. Також на моделі того дня були босоніжки на високих підборах, сонцезахисні окуляри та чорний топ-водолазка з довгими рукавами. На плечі у моделі висіла сумка Dior.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Ось лише збираючись надвір, мабуть, Емілі забула подивитися в дзеркало, оскільки на її чорному топі залишилися білі сліди від дезодоранту.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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