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Ефектний вихід: трансгендерна акторка підкреслила стрункі ноги строкатою мінісукнею і золотими туфлями

Ефектний вихід: трансгендерна акторка підкреслила стрункі ноги строкатою мінісукнею і золотими туфлями

Ефектний вихід: трансгендерна акторка підкреслила стрункі ноги строкатою мінісукнею і золотими туфлями

Лаверн Кокс / Фото: Getty Images

Лаверн Кокс обрала для свого виходу вбрання з різнокольоровим зміїним принтом.

Під час кінофестивалю Tribeca 2024 у Нью-Йорку до об'єктивів папраці потрапила американська трансгендерна акторка і продюсерка – Лаверн Кокс.

Вона одягла строкату мінісукню з пітоновим принтом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла коричневий корсет-пояс із металевим кільцем.

Лаверн Кокс / © Getty Images
Лаверн Кокс / Фото: Getty Images

Вбрання Лаверн доповнила золотими туфлями на шпильках. Кокс зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями, молочний манікюр, довгі сережки і каблучки.

Нагадаємо, Лаверн Кокс на галаконцерті New York City Ballet Fall Fashion постала в екстравагантній прозорій металевій сукні від бренду Iris Van Herpen, яка була трішки замалою на неї.

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