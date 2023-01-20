Ефектно: американська акторка підкреслила сексуальні форми яскравою мінісукнею

Лорен Лондон вийшла у світ у стильному образі.
Американська акторка Лорен Лондон відвідала прем’єру фільму Netflix - You People у Лос-Анджелесі, у якому зіграла головну роль.
Перед фотографами зірка постала у яскравому луку. Вона підкреслила сексуальну фігуру "пісковий годинник" червоно-рожевою сукнею з принтом від бренду Alex Perry.
Вбрання Лондон скомбінувала з босоніжками кольору металік на шпильках і зі шнурівками на щиколотках.
Лорен зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха – золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.
У фільмі, знятому Кенієм Беррісом, розповідається про роман між білим євреєм і чорношкірою мусульманкою та про конфлікти між їхніми родинами.
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