Ефектно: американська акторка підкреслила сексуальні форми яскравою мінісукнею

Лорен Лондон вийшла у світ у стильному образі.

Американська акторка Лорен Лондон відвідала прем’єру фільму Netflix - You People у Лос-Анджелесі, у якому зіграла головну роль.

Перед фотографами зірка постала у яскравому луку. Вона підкреслила сексуальну фігуру "пісковий годинник" червоно-рожевою сукнею з принтом від бренду Alex Perry.

Лорен Лондон / Фото: Associated Press

Вбрання Лондон скомбінувала з босоніжками кольору металік на шпильках і зі шнурівками на щиколотках.

Лорен зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха – золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.

Лорен Лондон / Фото: Associated Press

У фільмі, знятому Кенієм Беррісом, розповідається про роман між білим євреєм і чорношкірою мусульманкою та про конфлікти між їхніми родинами.

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