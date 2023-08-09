Ефектно і спокусливо: британська співачка у вбранні в сітку сходила до театру

Лілі Аллен обрала для свого виходу пікантний лук.
Лілі Аллен потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з театру герцога Йоркського після виступу в The Pillowman у Лондоні.
Артистка мала спокусливий та ефектний вигляд у чорному вбранні в сітку. На ній була сукня, кроптоп, стринги і велосипедки. У цьому луку Аллен продемонструвала спереду і ззаду струнку підтягнуту фігуру.
Аутфіт Лілі доповнила чорними атласними босоніжками на високій платформі і підборах та місткою чорною сумкою.
Вона зробила скромне укладання, ледь помітний макіяж, у вухах були довгі сережки. Гігієнічний манікюр і бордовий педикюр завершили образ співачки.
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