Ефектно не вийшло: нова "Русалонька" Голлі Бейлі сконфузилась, виходячи з машини

Акторка забула підняти довгий поділ сукні і мало не зіпсувала його.
23-річна акторка та співачка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в римейку казки Disney "Русалонька", привернула увагу у Флориді, коли позувала для фотографів. Акторка рекламувала сукню від бренду H&M із колекції Innovation Stories.
На дівчині була чорна довга сукня на одне плече, прикрашена великим чорним бісером.
Лук Голлі доповнювали сонцезахисні окуляри від бренду DMY BY DMY, висока зачіска з дредами, сережки та мюлі на високих підборах.
Вона намагалася ефектно позувати фотографам, але коли виходила з машини, з нею трапився невеликий конфуз — підбор її взуття зачепився за довгий поділ сукні і мало його не порвав.
Тож ефектний вихід трохи не вдався.
Нагадаємо, фільм "Русалонька" від Disney в український прокат вийде 25 травня.
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